Transfert - Un crack à l'OL : La catastrophe espérée par l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Endrick à l'OM ? Cela semble désormais déjà de l'histoire ancienne. Alors que le Brésilien va quitter le Real Madrid en prêt en janvier, c'est désormais l'OL qui tiendrait la corde pour accueillir le joueur de Xabi Alonso. En effet, tout indiquerait aujourd'hui que l'affaire serait en passe de se régler. A moins d'une catastrophe !

Sans temps de jeu au Real Madrid, il est aujourd'hui acquis qu'Endrick sera prêté en janvier. La question est maintenant de savoir où rebondira le Brésilien. Ayant la cote auprès de nombreux clubs européens, l'attaquant de 19 ans avait notamment été annoncé à l'OM. Endrick devrait d'ailleurs bel et bien finir la saison en Ligue 1... mais sous le maillot de l'OL.

Direction l'OL pour Endrick ? En effet, désormais, tout indique qu'Endrick sera prêté à Lyon pour la seconde partie de saison. Pour ESPN, l'entourage de l'attaquant du Real Madrid fait savoir : « Il est difficile d’imaginer un autre scénario que Lyon ». Endrick serait donc en partance pour l'OL et voilà que seule une catastrophe pourrait compromettre cela. Il ne semble donc plus y avoir d'espoir pour l'OM.