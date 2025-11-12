Transfert - Tolisso : Le départ obligatoire de l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance de l’OM, Jordan Veretout a quitté l’OL l’été dernier pour s’engager avec Al-Arabi, au Qatar. Une année qui n’a pas été à la hauteur de ses espérances à Lyon, où il estime ne pas avoir joué dans sa meilleure position, notamment en raison de la très bonne saison de Corentin Tolisso.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Jordan Veretout est de nouveau revenu sur son départ de l’OL l’été dernier. Transféré à Al-Arabi, le milieu de terrain âgé de 32 ans ne sera resté qu’un an à Lyon, après une saison mitigée au cours de laquelle il estime ne pas avoir été mis dans les meilleures conditions.

« C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher » « À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place. Ils le savent, je leur ai dit, ils l’ont compris aussi. Il y a aussi Coco (Tolisso, ndlr) qui a fait une super saison. C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher à part que de temps en temps, j’aurais voulu plus jouer à gauche et on m’a mis beaucoup à droite », a expliqué Jordan Veretout.