Transfert - Tolisso : Le départ obligatoire de l’OL !

Un an seulement après son arrivée en provenance de l’OM, Jordan Veretout a quitté l’OL l’été dernier pour s’engager avec Al-Arabi, au Qatar. Une année qui n’a pas été à la hauteur de ses espérances à Lyon, où il estime ne pas avoir joué dans sa meilleure position, notamment en raison de la très bonne saison de Corentin Tolisso.
Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Jordan Veretout est de nouveau revenu sur son départ de l’OL l’été dernier. Transféré à Al-Arabi, le milieu de terrain âgé de 32 ans ne sera resté qu’un an à Lyon, après une saison mitigée au cours de laquelle il estime ne pas avoir été mis dans les meilleures conditions.
« C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher »
« À Lyon, on ne m’a pas mis à ma place. Ils le savent, je leur ai dit, ils l’ont compris aussi. Il y a aussi Coco (Tolisso, ndlr) qui a fait une super saison. C’est un peu le poste que j’aime, donc je ne peux rien leur reprocher à part que de temps en temps, j’aurais voulu plus jouer à gauche et on m’a mis beaucoup à droite », a expliqué Jordan Veretout.
Pas « le même feeling » avec Fonseca
L’international français (6 sélections) n’a également pas retrouvé la même relation avec Paulo Fonseca qu’à l’AS Rome : « Je n’ai pas été compris alors que j’avais fait une superbe saison à la Roma grâce à Paulo Fonseca. Malheureusement, je n’ai pas ressenti le même feeling à Lyon. C’est comme ça, mais je retiens que le positif dans tous les clubs où je suis passé. J’ai fait de belles rencontres à Lyon, j’ai travaillé avec des gens extraordinaires aussi. C’est ce qui m’a permis de vouloir changer d’air et venir ici. »