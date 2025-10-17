Transfert surprise à l’OL : Pierre Ménès hallucine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De passage en conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a confirmé que le défenseur Hans Hateboer pourrait débarquer comme joker. Un recrutement très loin d’emballer Pierre Ménès, critique à l’encontre du joueur du Stade Rennais, en passe de débarquer sous la forme d’un prêt.

Autorisé à mettre la main sur un joueur en dehors du mercato, comme chaque club de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est mis d’accord avec le Stade Rennais pour le prêt gratuit de Hans Hateboer, dont le salaire sera désormais à la charge du club rhodanien. Une opération loin de convaincre Pierre Ménès.

« Le recruter sur ses prestations rennaises est une dinguerie » « J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL? », s’est interrogé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur X, toujours pas convaincu malgré les réponses de certains internautes : « Même s'il était performant, le recruter sur ses prestations rennaises est une dinguerie ».