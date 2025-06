Transfert secret : La terrible erreur de l'OM !

Formé à l'OL, François Clerc aura passé 5 saisons sous le maillot des Gones. C'est en 2010 que celui qui a été international français a quitté la formation lyonnaise pour rejoindre l'OGC Nice. Un départ qui aurait pu intervenir bien avant pour Clerc. En effet, le latéral droit avait notamment signé un pré-contrat avec l'OM.

« On cache à l'OL qu'on s'est engagé avec Marseille »

C'est Fred Guerra, qui était l'agent de François Clerc à l'époque, qui a révélé comme le transfert à l'OM avait capoté. Invité de RMC Mercato, il a alors raconté : « Réveillère se blesse, François joue contre Marseille. Il fait un match de fou puisque Pape Diouf le soir même m'appelle et veut me rencontrer. Il vient avec Julien Fournier à la maison, j'organise un rendez-vous chez moi, ils mangent chez moi avec François, ses parents, sa copine. Ils présentent un projet, je dis à Français de faire gaffe, c'est un pré-contrat. Il signe. Il enchaine, il fait des matchs et là on me dit : "François Clerc en équipe de France, en A". On cache à l'OL qu'on s'est engagé avec Marseille. Jean-Michel Aulas, c'était toutes les heures qu'il m'appelait, il mettait une pression de fou. On est le 22 ou 23 décembre quand on me dit "Dehors" et on début février quand il est en équipe de France. Forcément, ça prend de vitesse tout le monde. Aulas met une pression et je lui dis qu'on avait le temps. Il avait largement capté qu'on avait fait quelque chose jusqu'au match de Coupe de France OM-OL ».