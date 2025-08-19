Transfert retardé : La stratégie du PSG a complètement changé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il en aura fallu du temps, mais aujourd’hui, c’est officiel : Illia Zabarnyi est un joueur du PSG. Moyennant 66M€, bonus compris, le défenseur central ukrainien a été transféré en provenance de Bournemouth. Cela faisait un moment que son nom était annoncé comme la priorité du PSG, mais ce transfert a mis du temps à se décanter et à s’officialiser. Pourquoi ? Des précisions ont été apportées sur cette opération Zabarnyi.

Ne voulant que rejoindre le PSG cet été, Illia Zabarnyi a fini par avoir gain de cause : le voilà aujourd’hui à Paris. En effet, ces derniers jours, le transfert de l’international ukrainien en provenance de Bournemouth a été officialisé. Pour le plus grand bonheur du principal intéressé. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », avait annoncé Zabarnyi juste après avoir signé au PSG.

« Ça a pris beaucoup de temps parce que la stratégie du PSG a quelque peu changé » Le transfert d’Illia Zabarnyi au PSG aura toutefois mis du temps avant de se conclure. En effet, cela faisait un moment que le club de la capitale négociait avec Bournemouth et l’idée initiale était de recruter le défenseur central pour qu’il participe à la Coupe du monde des clubs sous les ordres de Luis Enrique. Ça a finalement pris plus de temps que prévu pour Zabarnyi. Un record à propos duquel Fabrice Hawkins a expliqué pour l’After Mercato de RMC : « Zabarnyi ? Ça a pris beaucoup de temps parce que la stratégie du PSG a quelque peu changé. Ils l’ont toujours voulu, mais au début, ils voulaient le faire rapidement. Peut-être avant la Coupe du monde des clubs ou en tout cas pendant. Sauf que les négociations ont pris du temps et donc il n’est pas arrivé pendant la Coupe du monde des clubs ».