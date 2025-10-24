Transfert record au PSG : La grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir passé 13 saisons, Grace Geyoro a décidé de se lancer un nouveau défi l’été dernier en quittant le PSG pour rejoindre les London City Lionesses dans le cadre d’un transfert record, estimé à 1,65M€. L’internationale française avait besoin d’une nouvelle expérience, mais a tout de même été surprise, elle qui avait encore trois ans de contrat à Paris.

Cet été, l’équipe féminine du PSG a perdu sa capitaine en la personne de Grace Geyoro (28 ans). Joueuse du club de la capitale depuis 13 ans, l’internationale française (103 sélections) a été transférée aux London City Lionesses contre 1,65M€, un montant record.

« J'avais besoin de connaître autre chose » « Quand on fait treize ans dans le même environnement, forcément, ça change. Il fallait un petit temps d'adaptation, de prise de conscience. Parfois, on est dans l'euphorie, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on vit. Le changement est positif. J'avais besoin de connaître autre chose, un autre Championnat, une autre ville », a expliqué Grace Geyoro, dans un entretien accordé à L’Équipe.