Transfert record au PSG : La grosse surprise !

Cet été, l’équipe féminine du PSG a perdu sa capitaine en la personne de Grace Geyoro (28 ans). Joueuse du club de la capitale depuis 13 ans, l’internationale française (103 sélections) a été transférée aux London City Lionesses contre 1,65M€, un montant record.
« J'avais besoin de connaître autre chose »
« Quand on fait treize ans dans le même environnement, forcément, ça change. Il fallait un petit temps d'adaptation, de prise de conscience. Parfois, on est dans l'euphorie, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on vit. Le changement est positif. J'avais besoin de connaître autre chose, un autre Championnat, une autre ville », a expliqué Grace Geyoro, dans un entretien accordé à L’Équipe.
« J'étais quand même agréablement surprise »
« Comment s’est concrétisé ce transfert ? Il y a eu une période où c'était un peu compliqué avec le club (le PSG), notamment début août », a ajouté l’ancienne milieu de terrain du PSG. « Dans le même temps, il y a eu des intérêts d'autres clubs. London City est arrivé avec beaucoup de détermination. J'étais quand même agréablement surprise, parce que quand il te reste trois ans de contrat, ce n'est pas évident. Je les ai sentis tellement motivés, et notamment Michele Kang, la propriétaire. Cela m'a poussée à faire ce choix-là, parce qu'il n'y avait pas que London City (Chelsea était aussi intéressé). »