Transfert record à l’OM, il dénonce un scandale

Il y a quasiment un an, l’OM n’hésitait pas à lâcher 32M€ pour faire de Vitinha le transfert le plus cher de son histoire. Cependant, le rendement de l’attaquant portugais n’incite pas à l’optimisme et Eric Di Meco, qui fustige tout le secteur offensif marseillais, ne manque pas d’afficher ses doutes concernant le transfert de Vitinha.

Lors du précédent mercato hivernal, l'OM cherchait un avant-centre et n'a pas hésité à jeter son dévolu sur Vitinha, recruté pour 32M€. Après des débuts décevants, l'attaquant portugais était attendu au tournant en ce début de saison, mais il peine à répondre présent comme le regrette Eric Di Meco qui s'interroge sur le recrutement offensif marseillais.

«Ce qui m’inquiète c’est le niveau offensif de l’OM»

« Ce qui m’inquiète c’est le niveau offensif de l’OM. Devant c’est le néant. Mais un néant ! C’est-à-dire que Sarr ne sait plus du tout dribbler un mec, je ne sais pas s’il a su, car c’était souvent sur la vitesse. Mais là, dès qu’il a le ballon dans les pieds et qu’il doit fixer, il s’embrouille. Ndiaye, il nous fait des contrôles orientés et puis derrière il n’y a plus rien », constate l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC avant de s’attarder sur Vitinha.

«Il va peut-être falloir demander un jour où sont passés les 32M€ de Vitinha»