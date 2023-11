Mercato : Un aveu à un milliard d’euros pour Haaland ?

Thomas Bourseau

En comptabilisant son transfert au Borussia Dortmund (20M€) et à Manchester City (60M€), Erling Braut Haaland affiche un coût total de 80M€, soit moins de 100M€ que Kylian Mbappé, en un seul transfert au PSG. Pour autant, Rafaela Pimenta reste persuadée que son client peut être le premier à atteindre la barre du milliard d’euros. Explications.

Au printemps 2022, Manchester City annonçait avoir trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert d’Erling Braut Haaland. Au final, l’indemnité de base s’est élevée à 60M€. Du haut de ses 23 ans, le Norvégien a encore plus de dix ans au haut niveau. Un laps de temps suffisant selon sa représentante pour établir un record à un milliard d’euros.

Des revenus globaux sur la carrière d’Haaland à un milliard d’euros ?

Rafaela Pimenta s’est montrée persuadée de pouvoir faire gonfler l’addition grâce à des transferts, d’un total de revenus, aux sponsors, à la vente de billets ou encore de maillots. Ce mélange de recettes ferait d’Erling Braut Haaland le premier jouer à atteindre le milliard d’euros selon Pimenta.

Pimenta l’assure, c’est possible