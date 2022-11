Transfert - Real Madrid : L’énorme demande d’Ancelotti sur le mercato

Hugo Chirossel

Si le Real Madrid risque de recruter un attaquant lors des prochaines périodes de mercato, les Merengues veulent également renforcer leur milieu de terrain. Dans cette optique, la Casa Blanca est annoncée avec insistance sur la piste de Jude Bellingham. Mais les Madrilènes étudieraient également d’autres options et Carlo Ancelotti aurait demandé à ses dirigeants de recruter un joueur de Naples.

L’été dernier, le Real Madrid a vu un de ses joueurs cadres quitter le club. En effet, Casemiro a décidé de rejoindre Manchester United, après sept ans passés dans la capitale espagnole. Un départ qui n’a pas été compensé, même si Aurélien Tchouameni avait d’ores et déjà été recruté en provenance de l’AS Monaco. Mais l’un des objectifs de la Casa Blanca lors des prochaines périodes de mercato sera assurément de renforcer son milieu de terrain. En ce sens, plusieurs pistes ont été évoquées.

Le Real Madrid veut un milieu de terrain

Notamment celle menant à Jude Bellingham, un des joueurs les plus courtisés à l’heure actuelle. L’international anglais du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2025, ne manque pas de prétendants, puisqu’il est également annoncé dans le viseur du PSG, de Chelsea, Liverpool, ainsi que Manchester City. Un dossier qui s’annonce compliqué au vu de la concurrence et qui force le Real Madrid à étudier d’autres options.

Ancelotti veut Lobotka