Transfert - PSG : Son clan dit non !

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu à Paris. Présent au siège de l'Inter ce lundi, Vincenzo Raiola s'est prononcé sur un potentiel transfert chez les Nerazzurri. Et l'agent de Gianluigi Donnarumma a totalement balayé l'idée de revenir à Milan.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l' AC Milan , Gianluigi Donnarumma s'est envolé vers Paris , et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG . Lors de son arrivée dans la capitale française, le portier de 26 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026.

Mercato - PSG : Raiola répond cash pour Donnarumma

Alors qu'il n'a plus qu'une année d'engagement avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait bientôt claquer la porte du Parc des Princes. S'il ne prolonge pas très vite, le numéro 1 du club rouge et bleu pourrait être poussé vers la sortie par sa direction cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit le 1er juillet 2026.