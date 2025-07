Le PSG chute, un transfert choc à l'étude ?

Dans la banlieue de New York, le PSG a coulé en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). Après une fin de saison magique avec un premier sacre en Ligue des champions (5-0), l'équipe de Luis Enrique a été surclassée par les Blues et dans la foulée de ce revers, une demande de transfert a fuité dans la presse. Que doit décider le PSG ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain a été proche de signer une fin de saison en apothéose. Après un sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier contre l'Inter (5-0), les hommes de Luis Enrique ont signé un parcours presque parfait en Coupe du monde des clubs en s'offrant l'Atletico de Madrid, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid avec des scores plus ou moins fleuves (4-0, 2-0 et 4-0). Toutefois, il n'y a pas eu de fête dimanche au MetLife Stadium dans la banlieue de New York à cause d'une déroute en finale du Mondial contre le Chelsea d'Enzo Maresca (0-3).