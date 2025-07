Transfert à l’OM : Un international français donne sa réponse !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’affût de chaque opportunité sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a notamment coché le nom de Benoît Badiashile pour renforcer sa défense. Un dossier parmi tant d’autres qui n’ira pas plus loin, puisque l’international français de 24 ans a indiqué qu’il resterait à Chelsea, alors que son bail court jusqu’en 2030.

« Je serai toujours à Chelsea la saison prochaine »

Interrogé par Foot Mercato après le sacre de Chelsea au Mondial des clubs contre le PSG, Benoît Badiashile a fait savoir qu’il ne quitterait pas les Blues durant le mercato estival : « Oui, je serai toujours à Chelsea la saison prochaine. Le club, le coach et tout le staff me donnent énormément de confiance et croient en moi. Je ferai tout pour leur rendre sur le terrain. J’aime le club, la ville et les supporters. Et donc j’espère pouvoir écrire encore un peu plus l’histoire avec ce magnifique club. »

Le site précise qu’Enzo Maresca compte sur le défenseur de 24 ans pour la saison à venir, de quoi inciter le principal intéressé à vouloir rester du côté de Stamford Bridge au moins une année de plus. Badiashile est engagé avec Chelsea jusqu’en 2030.