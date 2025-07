PSG : «Aucune chance», c’est terminé pour Donnarumma

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grâce à une saison 2024/2025 exceptionnelle, le PSG pourrait voir plusieurs de ses stars figurer dans le Top 10 du prochain Ballon d’Or. Mais si certains noms reviennent avec insistance, en Italie, rares sont ceux qui imaginent Gianluigi Donnarumma sacré. Il faut dire qu’un seul gardien a remporté le trophée depuis sa création : Lev Yashin, en 1963.

La saison du PSG a marqué les esprits, tant sur la scène nationale qu'européenne. Qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs, vainqueur de la Ligue des champions et emmené par des individualités impressionnantes, le club parisien espère voir plusieurs de ses joueurs récompensés lors de la cérémonie du Ballon d’Or, prévue en septembre prochain.

C'est fini pour Donnarumma

Etincelant sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma est cité par certains observateurs. Mais en Italie, on ne croit pas du tout aux chances du portier parisien de décrocher la plus haute distinction individuelle du football mondial. « Il n'a aucune chance de le remporter. Si Buffon ne l'a pas remporté, cela signifie que remporter ce prix n'a aucune importance pour un gardien de but de l'histoire du football. » a confié Ricciardo Trevisani.