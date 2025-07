Le PSG annonce un coup historique !

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a battu le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Opposé à Chelsea ce dimanche soir, Luis Enrique et ses joueurs ont affiché clairement leur ambition de marquer l'histoire en remportant cette première édition de la compétition.

Qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs , le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va se frotter à Chelsea ce dimanche soir au MetLife Stadium . Avant ce choc au sommet, Luis Enrique a fait part de sa volonté de marquer encore plus l'histoire du club de la capitale. « C'est l'objectif que l'on s'est fixé depuis le début. Mais c’est toujours difficile de réaliser ce genre de choses parce qu’il y a peu d’équipes qui peuvent y parvenir. Et nous sommes à seulement un match de faire, non pas l’histoire, mais de marquer l’Histoire avec Paris et en tant que club français, en étant capable de remporter toutes les compétitions disputées. En particulier la Ligue des champions et en ce moment la finale de la Coupe du monde des clubs. Cela représente beaucoup pour nous, cela représente beaucoup pour les supporters, pour le club », a déclaré le coach du PSG en conférence de presse ce mercredi soir.

«On va tout donner pour marquer l’histoire»

En plus de Luis Enrique, Gonçalo Ramos et Vitinha (25 ans) ont également affirmé leur intention de réaliser un coup légendaire avec le PSG, et ce, en zone mixte. « On vient ici pour marquer l’histoire. On est ici pour gagner. On a bien conscience qu’on peut faire quelque chose d'historique », a lancé le buteur portugais de 24 ans. « On vient de faire une saison historique, mais qui peut encore être encore plus historique. Et c’est ça qu’on veut. C’est ça qu’on veut viser, c’est ça qu’on veut faire. On va tout donner lors de la finale pour marquer l’histoire », a ajouté son compatriote.