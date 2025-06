Transfert - PSG : L'ultime coup de pression de cette star !

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au PSG. Désireux de prolonger son séjour à Paris, le gardien italien a laissé passer un message énigmatique sur son avenir ce samedi soir après le sacre en Ligue des Champions. Une sortie que le PSG vit comme un ultime coup de pression de la part de Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma - PSG : Une issue imminente ?

Alors que le PSG a remporté la Ligue des Champions ce samedi soir, Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son avenir par Sky Sports. Et le gardien de 26 ans a entretenu le doute quant à son futur à Paris. « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours », a confié Gianluigi Donnarumma. D'après les indiscrétions de L'Equipe, cette sortie n'a pas échappé à la direction du PSG. A en croire le média français, les hautes sphères de l'écurie rouge et bleu estiment qu'il s'agit d'un ultime coup de pression de la part du joueur formé à l'AC Milan, et ce, pour réussir à obtenir le bail qu'il souhaite. Peu importe l'issue de ce dossier, la situation Gianluigi Donnarumma devrait être réglée rapidement. Affaire à suivre...