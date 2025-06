Transfert secret au PSG, c'est imminent ?

La Coupe du Monde des clubs débutant le 14 juin, le mercato estival a ouvert ses portes exceptionnellement ce dimanche. Désireux de renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos aurait pour priorité de recruter un défenseur central droitier cette semaine. Alors que Luis Enrique aurait déjà échangé avec sa piste favorite, le PSG voudrait finaliser ce transfert le plus vite possible.

PSG : Luis Enrique a déjà échangé avec un joueur

Alors que Luis Campos ne ménage pas ses efforts pour lui offrir une nouvelle recrue, Luis Enrique aurait déjà échangé avec sa piste préférentielle, et un nouveau rendez-vous décisif serait programmé en début de semaine d'après L'Equipe. Le but du PSG étant de finaliser ce transfert le plus rapidement possible. Affaire à suivre...