400M€ - PSG : C'est le jackpot !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au terme d'une campagne européenne maîtrisée, le PSG n'a pas fait dans le détail pour dominer largement l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Munich samedi soir. Le club de la capitale fait briller le football français grâce à cette victoire et cela permet de faire progresser l'indice UEFA et les revenus. Vincent Labrune, le président de la LFP, a réagi.

Depuis des années, le PSG est à la recherche de sa première victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale a tout mis en place pour y parvenir et la victoire de samedi soir permet d'atteindre des revenus records. Vincent Labrune n'a pas hésité à saluer la performance des Parisiens et du football français en général.

Le PSG au sommet En partant favori pour cette finale face à l'Inter Milan, le PSG n'a pas fait dans la dentelle pour s'emparer du titre. Une superbe performance largement saluée par Vincent Labrune, le président de la LFP. « La victoire du PSG en Ligue des Champions est une immense fierté pour le football français. Elle récompense l’exigence, le travail et l’ambition d’un club qui, depuis plus d’une décennie, s’est donné les moyens de rivaliser avec les plus grandes institutions du football européen. Le PSG a su bâtir un projet cohérent, structuré, alliant excellence sportive, puissance économique et rayonnement international. Sa victoire consacre non seulement une progression constante au plus haut niveau, mais elle symbolise également la capacité d’un club français à s’imposer au sommet du football mondial » réagit-il dans un communiqué.