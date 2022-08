Foot - Mercato - PSG

Le mercato de Campos débloqué... par un indésirable de l’OM ?

Publié le 6 août 2022 à 12h10 par Axel Cornic

Toujours indésirable du côté de l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a rendu involontairement un grand service au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a en effet conseillé son compatriote Georginio Wijnaldum et l’a poussé à accepter l’offre de l’AS Roma de José Mourinho, qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

C’est un nouveau pas fait dans la grande opération dégraissage programmée par le PSG. Arrivé il y a tout juste un an, Georginio Wijnaldum a fait ses valises et a rejoint officiellement l’AS Roma dans le cadre d’un prêt d’un an. Les Giallorossi pourront le garder, grâce à une option d’achat de 8M€ que Sky Sport Italia qualifie de non automatique.

« Strootman et Salah m’ont conseillé de venir à la Roma »

Lors de sa première sortie en tant que joueur romain, Georginio Wijnaldum a avoué avoir demandé conseil à certain de ses anciens coéquipiers... notamment Mohamed Salah et Kevin Strootman. « C’est vrai, j’ai posé beaucoup de questions à Salah et Strootman » a déclaré le milieu toujours de propriété du PSG, sur les canaux officiels de l’AS Roma. « Ils m’ont tous les deux parler très bien de la Roma et m’ont conseillé de venir ».

« J’ai vraiment senti que le club poussait pour m’avoir »