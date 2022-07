Foot - Mercato - OM

Longoria est prêt à tout pour le départ de Strootman

Publié le 25 juillet à 17h10 par Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à Cagliari, Kevin Strootman est revenu cet été à l’OM où il n’est toujours pas en odeur de sainteté. Pablo Longoria cherche ainsi encore à se débarrasser du Néerlandais et la solution aurait été trouvée puisqu’il pourrait être inclus dans l’opération Lazovic. Et l’OM pourrait d’ailleurs faire un gros effort en ce qui concerne Strootman.

Flop du recrutement de l’OM, Kevin Strootman pèse sur les finances phocéens avec son salaire XXL. C’est pour cela que Pablo Longoria s’est activé ces derniers mois pour l’envoyer loin du Vélodrome. Il a ainsi été prêté à Cagliari la saison dernière. Mais voilà que Strootman est de retour. Pour Longoria, il faut donc repartir en quête d’une solution pour se débarrasser du milieu de terrain.

Un échange avec Lazovic ?

Et la solution aurait été trouvée puisque Kevin Strootman pourrait être inclus dans l’opération visant à faire venir Darko Lazovic à l’OM. Le Néerlandais ferait lui le chemin inverse et filerait à l’Hellas Vérone. Une opération encore et toujours d’actualité selon les informations du Phocéen . En effet, les discussions seraient encore en cours entre les deux clubs qui peinent encore à trouver un accord.

Une grosse partie du salaire à la charge de l’OM

Cela bloquerait notamment sur la partie financière entre l’OM et l’Hellas Vérone. En effet, alors que Kevin Strootman pourrait filer en prêt, la question est de savoir à quel hauteur le club phocéen prendra en charge le salaire du Néerlandais. Et comme la saison dernière, l’OM pourrait être très conciliant à ce sujet en prenant une grosse partie à sa charge. Le principal semble donc être de faire partir Strootman.