Transfert : Pas assez payée, une star du PSG menace de partir !

Homme du match face au FC Barcelone, Nuno Mendes fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Ça devrait encore être le cas pour quelques années. En effet, en février dernier, le Portugais a prolongé jusqu’en 2029. Un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse. De quoi satisfaire Mendes, lui qui aurait menacé de s’en aller, n’étant pas assez payé à son goût.
« Ça l’a crispé et il a menacé de partir »
Revenant sur ce départ avorté de Nuno Mendes du PSG, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, a expliqué lors du podcast Big 5 : « Nuno Mendes a eu un souci car il est arrivé avec un salaire bas par rapport à ce qui se fait au PSG. Très longtemps, il a gardé ce salaire moindre par rapport aux autres, ça l’a crispé et il a menacé de partir, notamment à Manchester United, à un moment donné. Finalement, il a eu le gros salaire qu’il attendait ».
« Nuno Mendes sait très bien que pour partir… »
Nuno Mendes ne sera donc finalement pas parti et voilà qu’aujourd’hui, un départ du PSG semble difficilement envisageable. « Aujourd’hui, pour le faire partir du PSG, avec un tel contrat, il va falloir être très fort car même quand un joueur veut partir, si le PSG ne veut pas le laisser partir, le PSG ne laisse jamais partir les joueurs contre sa volonté. Je pense que Nuno Mendes sait très bien que pour partir il faut attendre 2029 pour partir libre ou alors que le PSG trouve mieux d'ici là », a ajouté Loïc Tanzi.