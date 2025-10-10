Transfert : Pas assez payée, une star du PSG menace de partir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Homme du match face au FC Barcelone, Nuno Mendes fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Ça devrait encore être le cas pour quelques années. En effet, en février dernier, le Portugais a prolongé jusqu’en 2029. Un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse. De quoi satisfaire Mendes, lui qui aurait menacé de s’en aller, n’étant pas assez payé à son goût.

Nuno Mendes est sous contrat jusqu’en 2029 avec le PSG. C’est en février dernier que le Portugais a prolongé avec le club de la capitale. A cette occasion, le joueur de Luis Enrique a vu son salaire augmenter de façon conséquente. De quoi alors régler un problème aux yeux de Mendes, qui considérait ne pas être assez payé au point même d’envisager de partir.

« Ça l’a crispé et il a menacé de partir » Revenant sur ce départ avorté de Nuno Mendes du PSG, Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, a expliqué lors du podcast Big 5 : « Nuno Mendes a eu un souci car il est arrivé avec un salaire bas par rapport à ce qui se fait au PSG. Très longtemps, il a gardé ce salaire moindre par rapport aux autres, ça l’a crispé et il a menacé de partir, notamment à Manchester United, à un moment donné. Finalement, il a eu le gros salaire qu’il attendait ».