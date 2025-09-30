Transfert - OM : Le sacrifice d’un champion du monde pour signer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Neuf ans après son départ du LOSC, Benjamin Pavard a fait son retour en France cet été, à l’OM, où il a été prêté avec option d’achat par le Bayern Munich. Preuve de la volonté du champion du monde 2018 de venir à Marseille, Roberto De Zerbi a indiqué qu’il avait fait un effort financier pour rendre l’opération possible.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a notamment été interrogé sur l’état d’esprit et l’équilibre au sein de son effectif cette saison. Le technicien italien a mis en avant la volonté de certains joueurs de venir à l’OM cet été, notamment celle de Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par le Bayern Munich.

« Pavard a fait des choses économiquement pour venir ici » « Je pense que l’équilibre vient aussi de l’envie des joueurs de rejoindre Marseille. L’envie des joueurs qui sont restés également. Je veux parler de Balerdi, Hojbjerg, Greenwood. Aubameyang voulait absolument revenir ici. Medina, il a fallu un coup de fil et il était déjà quasiment à Marseille. Aguerd, Pavard, qui a fait des choses économiquement pour venir ici et il a joué la finale de la Ligue des champions il y a quelques mois. Matt O’Riley est un autre joueur qui voulait venir ici. Les deux joueurs qui sont venus gratuitement, Angel Gomes et CJ (Egan-Riley) aussi. Paixao voulait venir ici coûte que coûte. Quand on sent l’envie d’aller dans un certain endroit, il ne faut pas chercher trop d’équilibre », a déclaré Roberto De Zerbi.