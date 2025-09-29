Transfert à 31M€ - OL : Le jackpot annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL dimanche face au LOSC, Moussa Niakhaté confirme son excellent état de forme du moment sous le maillot de l'OL. Et en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour s'est enflammé pour Niakhaté, le considérant même comme une référence à son poste en Ligue 1.

L'OL a réussi un joli coup en allant s'imposer sur la pelouse du LOSC dimanche en championnat (1-0), et la prestation défensive des hommes de Paulo Fonseca est notamment à souligner. Moussa Niakhaté (29 ans), le robuste défenseur central sénégalais des Gones, a été particulièrement solide dans son duel avec Olivier Giroud, et les 31M€ investis par l'OL pour le faire venir en 2024 sont totalement justifiés à en croire le discours de Walid Acherchour.

« On parlait beaucoup de son prix, Textor, 31M€... » « Niakhaté ? Il a mis Giroud dans sa poche complet ce soir. L’année dernière, il était en difficulté, on parlait beaucoup de son prix, Textor, 31M€… Là on n’en parle plus du tout depuis le début de saison », a lâché Acherchour en direct dans l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir.