Transfert - OM : Ejecté à la dernière minute, il est dégouté !

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par l'OM, Daniel Van Buyten a fait ses valises lors du mercato hivernal 2004. Interrogé sur son départ de Marseille, l'ancien défenseur central a avoué qu'il avait toujours d'énormes regrets. En effet, Daniel Van Buyten - qui fait actuellement partie de l'organigramme du Bayern - a quitté l'OM à contre-coeur.

Lors de l'été 2001, l'OM a déboursé environ 11,5M€ pour arracher Daniel Van Buyten au Standard. Après deux ans et demi de bons et loyaux services à Marseille, l'ancien défenseur central a dû prendre la porte du Vélodrome. Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Daniel Van Buyten a reconnu qu'il regrettait toujours son départ de l'OM.

«Je signe sans vouloir signer parce que je suis perdu» « Regrettez-vous d'être parti de l'OM en janvier 2004 ? Oui. Je regrette d'avoir été poussé vers la sortie. En plus, je venais de jouer quelques matches avec le brassard de capitaine, j'avais été meilleur buteur du club la saison précédente. On jouait la Coupe d'Europe. A ce moment-là, le club me dit que c'est ça où sinon je ne vais plus avoir de temps de jeu. Moi, je suis encore jeune. Je me laisse peut-être un peu influencer. Il y a une opportunité d'aller à Manchester City. Manchester United s'était aussi renseigné. Mon papa voulait que je me rapproche de la famille. Mais moi, je n'étais pas prêt à partir. La preuve, ça s'est fait lors des dernières minutes du mercato », a avoué Daniel Van Buyten, avant d'en rajouter une couche.