Transfert - OM : C'est le choc total dans l'entourage d'Adrien Rabiot !

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille après seulement la première journée de Ligue 1, qui s’est soldée par une défaite contre le Stade Rennais. Les conséquences sont importantes et surtout pour Adrien Rabiot, qui avec son coéquipier Jonathan Rowe a été placé sur la liste des transferts en cette fin de mercato.

Il ne fallait pas faire la sieste ce mardi. Mis à pied après son altercation avec Jonathan Rowe vendredi dernier, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’OM. Une véritable bombe, puisque le milieu semblait être l’un des cadres de Roberto De Zerbi.

« C'est incompréhensible » Invité de l’After Foot ce mardi soir, l’avocat du joueur de l’OM a livré sa version des faits. « Franchement, c'est très surprenant. C'est incompréhensible. Adrien est ultra impliqué dans le projet OM depuis un an. Il y a 9 jours, dans La Provence il expliquait qu'il se sentait très bien au club, qu'il a ses marques et qu'il a les dirigeants qui le soutiennent. D'ailleurs, je crois que Medhi Benatia qui est venu confirmer ses dires » a expliqué Me Romuald Palao.