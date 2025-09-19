Transfert officiel au PSG : Il confirme un changement radical !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€ bonus compris cet été, Lucas Chevalier change de monde en quittant le LOSC pour le PSG. Un bouleversement qu'il a pu constater lors de la très large victoire contre l'Atalanta mercredi soir (4-0). Le portier français a ainsi confirmé qu'il s'agissait d'un énorme changement au point de parler d'un métier différent.

Alors que Luis Enrique a décidé de changer de gardien de but cet été, le PSG a recruté Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Mercredi soir, le portier français était d'ailleurs titulaire pour la première fois en Ligue des champions avec le maillot parisien, contre l'Atalanta. Une rencontre largement remportée par le PSG (4-0). Pour Lucas Chevalier, garder les buts du PSG ou ceux du LOSC n'a d'ailleurs rien à voir.

Chevalier confirme un énorme changement « Être gardien au PSG ? C’est très différent. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, il arrive surtout dans mes pieds. C’est ce que me demande le coach. Aujourd’hui, si je dois faire une analyse, c’est sur les ressorties de balle. Il y a toujours des choses à améliorer. Dans ce sens-là, je pense que je vais beaucoup aider l’équipe dès que l’on aura le ballon. Il faudra aussi être-là au moment où il faudra faire les arrêts », estime le nouveau portier du PSG au micro de Canal+, avant de poursuivre.