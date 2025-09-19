Transfert officiel au PSG : Il confirme un changement radical !

Recruté pour 55M€ bonus compris cet été, Lucas Chevalier change de monde en quittant le LOSC pour le PSG. Un bouleversement qu'il a pu constater lors de la très large victoire contre l'Atalanta mercredi soir (4-0). Le portier français a ainsi confirmé qu'il s'agissait d'un énorme changement au point de parler d'un métier différent.
Alors que Luis Enrique a décidé de changer de gardien de but cet été, le PSG a recruté Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris. Mercredi soir, le portier français était d'ailleurs titulaire pour la première fois en Ligue des champions avec le maillot parisien, contre l'Atalanta. Une rencontre largement remportée par le PSG (4-0). Pour Lucas Chevalier, garder les buts du PSG ou ceux du LOSC n'a d'ailleurs rien à voir.
Chevalier confirme un énorme changement
« Être gardien au PSG ? C’est très différent. Le ballon n’arrive pas souvent dans mes mains, il arrive surtout dans mes pieds. C’est ce que me demande le coach. Aujourd’hui, si je dois faire une analyse, c’est sur les ressorties de balle. Il y a toujours des choses à améliorer. Dans ce sens-là, je pense que je vais beaucoup aider l’équipe dès que l’on aura le ballon. Il faudra aussi être-là au moment où il faudra faire les arrêts », estime le nouveau portier du PSG au micro de Canal+, avant de poursuivre.
« Ça va forcément arriver à un moment donné. Je me tiens prêt mais c’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là, ça va très très vite. Ça me manque de ne pas toucher plus de ballons ? Non, parce que l’on gagne. Aujourd’hui, je ne prends pas de buts. À Lille, j’avais l’habitude d’avoir au moins une fois par match de faire la parade à faire. C’est comme ça, cela montre que j’ai évolué dans ma carrière et que je joue dans une équipe plus forte aujourd’hui », ajoute Lucas Chevalier.