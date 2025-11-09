Transfert - Mikautadze : La catastrophe évitée par l’OM !

Cet été, en proie à de gros problèmes financiers, l’OL a été contraint de vendre certaines de ses plus grosses valeurs marchandes. C’est ainsi que Georges Mikautadze a été cédé, à contrecoeur, à Villarreal. Un scénario qu’on a aussi connu à l’OM il y a quelques années. Et pour éviter la catastrophe, c’est Florian Thauvin qui avait été vendu à Newcastle.
Il y a quelques années de cela, l’OM était dans une situation financière terrible. Pas loin de la catastrophe, le club phocéen a dû réagir. C’est ainsi que Florian Thauvin a été vendu à Newcastle. Le Français a donc sauvé à sa manière l’OM alors qu’il ne voulait initialement pas partir. Mais compte tenu de la situation à Marseille, Thauvin a revu ses plans.
« Ça m’a été présenté comme à Mikautadze avec l’OL cet été »
Victime d’un transfert à la Mikautadze en 2016, Florian Thauvin est revenu sur son départ de l’OM pour Newcastle. Pour So Foot, il a ainsi expliqué : « Je ne voulais absolument pas partir de Marseille. J’avais encore trois ans de contrat, j’y étais énormément attaché et j’estimais que je n’avais pas terminé mon aventure avec l’OM. Mais le problème, c’est que le club était dans une situation catastrophique. (…) Je n’avais pas le nez dans les comptes mais à l’époque, j’ai confiance en Vincent Labrune et quand il me dit ça, il me ment pas. En fait, ça m’a été présenté comme à Mikautadze avec l’OL cet été. C’est exactement pareil ».
« La seule offre à un montant qui peut aider le club, c’est celle de Newcastle »
Pour sauver l’OM, Florian Thauvin part donc à Newcastle. « A ce moment-là, la seule offre à un montant qui peut aider le club, c’est celle de Newcastle. Donc voilà, et c’est une erreur. C’est facile de le dire après, c’est pas comme ça qu’on construit une carrière en fait. Souvent on remet la responsabilité sur le joueur. « Ouais mais regardez il n’a rien fait à Newcastle, ça s’est mal passé ». Oui mais il fait voir dans quelles conditions ça s’est fait. C’est pas seulement s’adapter à un championnat, à un football, c’est comment joue l’équipe, rien à voir avec mes qualités. On me faisait parfois jouer 9 », a lâché celui qui est aujourd’hui à Lens.