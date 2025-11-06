PSG - Ousmane Dembélé : Le transfert surprise à 23M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'aura tenu que cinq matchs. Ousmane Dembélé avait retrouvé le chemin des terrains pendant la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Deux semaines plus tard, le Ballon d'or 2025 a rechuté avec une lésion au mollet. La presse russe évoque une potentielle offensive pour l'attaquant Alexeï Batrakov.

Bien qu'il ait signé son retour à la compétition le 21 octobre dernier à Leverkusen face au Bayer (7-2), Ousmane Dembélé n'avait été aligné en tant que titulaire qu'à une seule reprise depuis, à Lorient en milieu de semaine dernière. Diminué à la cuisse depuis le début du mois de septembre, le Ballon d'or 2025 a rechuté mardi soir au cours de la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (1-2).

Dembélé blessé, Batrakov visé ? Sorti dès la 25ème minute de jeu, moment où il a été remplacé par Kang-in Lee, Ousmane Dembélé souffre d'une lésion du mollet gauche. Ce qui va l'éloigner des pelouses pendant quelques semaines. En parallèle, il est question dans la presse de renforts au PSG cet hiver au vu des blessures contractées par Désiré Doué, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et donc Dembélé. Match TV va dans ce sens en confiant un intérêt de la direction du Paris Saint-Germain pour Alexeï Batrakov.