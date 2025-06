Transfert manqué au PSG, il sort du silence !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG avait pour priorité de se renforcer au milieu de terrain. Ça a été chose fait avec l'arrivée de Joao Neves, mais en parallèle, le club de la capitale pensait à Joshua Kimmich. L'Allemand est finalement resté au Bayern Munich et il ne semble pas avoir de regret malgré la victoire du PSG en Ligue des Champions.

Le PSG ou le Bayern Munich ? Joshua Kimmich avait le choix l'été dernier. Finalement, au terme d'un long feuilleton et après de nombreuses rumeurs, l'Allemand a choisi de continuer l'aventure en Bavière. Mais Kimmich s'en mord-t-il aujourd'hui les doigts en ayant vu le PSG remporter la Ligue des Champions ?

En conférence de presse, Joshua Kimmich a été interrogé sur son transfert loupé au PSG l'été dernier. L'Allemand a-t-il des regrets ? « Je n'ai pas commenté cela à l'époque et je ne vais pas le faire maintenant. Je dois dire que Paris a mérité sa victoire en Ligue des Champions ».

« Le PSG a une grande équipe, un grand coach »

« Ça montre que plusieurs équipes en Europe peuvent gagner le titre. Ce n'est pas comme les précédentes années où on disait c'était soit le Real Madrid ou Manchester City. Il y a plusieurs bonnes équipes et les petits détails sont cruciaux. Le PSG a une grande équipe, un grand coach et ils méritent le titre. La façon dont ils ont joué en finale était impressionnante », a poursuivi Kimmich.