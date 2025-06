Premier transfert à l'OM, c'est imminent !

L’OM est sur le point de boucler sa première recrue du mercato estival : Facundo Medina. Le défenseur du RC Lens devrait renforcer un secteur défensif jugé trop fragile par Roberto De Zerbi. L’international argentin formerait une charnière 100 % albiceleste avec Leonardo Balerdi, alors que le mercato marseillais ne fait que commencer.

Après une bonne première saison à l’OM , Roberto De Zerbi a rapidement identifié les limites de son effectif. Si l’attaque olympienne a semblé bien en place et efficace, la défense, elle, a souffert tout au long de l’exercice. Les dirigeants de l’OM ont donc ciblé ce secteur de jeu en priorité pour se renforcer lors du mercato d’été.

Le premier transfert de l’été pourrait être officialisé très prochainement : Facundo Medina . Selon TyC Sports, les représentants du défenseur lensois ont rencontré les dirigeants de l’OM la semaine dernière, et un accord aurait été trouvé. Le média argentin affirme que son arrivée est désormais imminente.

Un renfort de poids en défense

Le défenseur du RC Lens viendrait ainsi former une charnière 100 % argentine avec Leonardo Balerdi, devant un autre compatriote : le gardien Géronimo Rulli. Un renfort majeur pour Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui voulaient absolument recruter en défense centrale. Et ce ne sera sans doute pas le dernier mouvement de l’OM sur le marché.