Transfert : L'OM réclame «une somme hallucinante», le clan Rabiot craque en direct !

Axel Cornic

En seulement quelques jours, Adrien Rabiot et passé de pilier du projet de Roberto De Zerbi à persona non grata. L’Olympique de Marseille a décidé de placer l’international français sur la liste des transferts, mais il faudra désormais lui trouver un nouveau club avant la fin du mercato estival.

La défaite face au Stade Rennais aura laissé des traces à Marseille. À la suite de l’altercation survenue au sein du vestiaire, l’OM a décidé de placer sur la liste des transferts Adrien Rabiot ainsi que Jonathan Rowe. Un choix fort, surtout sachant que le mercato estival ne se termine que dans quelques jours.

« Un prix de transfert, oui, mais il y a l'arrêt Lassana Diarra qui est passé » Dans l’After Foot de ce mardi, l’avocat du joueur de l’OM s’est exprimé sur la suite des choses, évoquant notamment les 15M€ vraisemblablement réclamées pour son transfert. « Un prix de transfert, oui, mais il y a l'arrêt Lassana Diarra qui est passé » a expliqué Me Romuald Palao.