Transfert : L'OM a raté l'un «des meilleurs du monde» !

Ambitieux sur ce mercato estival, l’OM espérait sans doute pouvoir recruter Paul Pogba. Un coup qu’avait publiquement évoqué Medhi Benatia, mais qu’a finalement réalisé l’AS Monaco, concurrent du club phocéen pour le podium de Ligue 1. Autre recrue estivale pour l’ASM, Ansu Fati a affirmé que « la Pioche » restait l’un des meilleurs joueurs du monde.

L’OM voulait Paul Pogba

« On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », expliquait le conseiller sportif de l’OM auprès de l’Equipe.