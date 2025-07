Transfert légendaire au PSG : «C’est un séisme» !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, quelques mois après l’humiliation subie lors de la remontada, le PSG va frapper très très fort sur le marché des transferts en réalisant le plus gros transfert de l’histoire du football. En effet, Neymar a signé pour 222M€. «Un séisme» comme le rappelle Walid Acherchour qui revient sur ce coup de folie du PSG..

L'été 2017 restera à jamais dans l'histoire du football. Et pour cause, le PSG va boucler les deux plus grands transferts jamais réalisé à savoir ceux de Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien arrive pour 222M€, un record qui tient toujours. Et Walid Acherchour rappelle qu'il s'agissait d'un vrai séisme à l'époque.