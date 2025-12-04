Transfert : Le mensonge d'un joueur du PSG sur Instagram ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Lucas Beraldo a fait l'objet de nombreuses rumeurs à propos de son avenir. Mais voilà que face à ce qui pouvait se dire sur de potentielles envies de départ, le Brésilien avait tenu à démentir cela sur ses réseaux sociaux. Beraldo a-t-il pour autant dit la vérité ? Pas sûr...

Loin d'être un premier choix au PSG, Lucas Beraldo pourrait faire ses valises au mercato hivernal. Alors que les rumeurs de départ se multiplient, le Brésilien avait pris la parole à ce sujet. Ainsi, sur Instagram, Beraldo avait assuré à propos de ses plans avec le PSG : « J’ai vu circuler certaines fausses informations disant que je voudrais quitter le PSG. Je suis très heureux au PSG, jouer et défendre ce club et sans aucun doute un rêve devenu réalité. Je reste concentré pour continuer et donner le meilleur de moi-même, et avec mes coéquipiers, atteindre nos objectifs. Allez Paris ! ».

« Il est plutôt ouvert à un départ » Le message de Lucas Beraldo est donc très clair. Mais voilà que le joueur du PSG n'aurait pas dit la vérité. En effet, au micro de France Bleu, le journaliste Marc Mechenoua a fait savoir concernant le Brésilien : « Beraldo, contrairement à ce qu'il peut écrire sur Instagram pour dire qu'il n'a pas envie de quitter le PSG, qu'il défendra les couleurs du PSG, en coulisses, la tendance est différente. Il fait quoi ? Il est plutôt ouvert à un départ. Ça regarde le marché de son côté ».