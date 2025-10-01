Transfert : La garantie à 20M€ exigée par l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à El Pais, Lassana Diarra est revenu sur les conditions de son arrivée à l’OM, en juillet 2015. À ce moment-là, l’ancien international français avait quitté le Lokomotiv Moscou, qui avait rompu son contrat en août 2024, et assure que Marseille lui a fait signer un document afin que si le club russe réclamait une indemnité, ce serait à lui de la payer.

Après un an sans jouer, Lassana Diarra a rebondi à l’OM à l’été 2015. Alors qu’il était encore engagé pour trois saisons, l’ancien international français (35 sélections) avait vu son contrat être rompu par le Lokomotiv Moscou en août 2014, à qui il reprochait une baisse de salaire sans raison.

« Si le Lokomotiv exigeait 15 ou 20 millions, je serais responsable du paiement » Le club russe affirmait que Lassana Diarra avait arrêté d’exécuter son contrat sans « juste cause » et lui réclamait 20M€ devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Un contentieux qui avait refroidi plusieurs clubs intéressés, notamment Charleroi, avant que le joueur passé par Arsenal et Chelsea rebondisse à l’OM.