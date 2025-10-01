Transfert : La garantie à 20M€ exigée par l’OM !

Dans un entretien accordé à El Pais, Lassana Diarra est revenu sur les conditions de son arrivée à l’OM, en juillet 2015. À ce moment-là, l’ancien international français avait quitté le Lokomotiv Moscou, qui avait rompu son contrat en août 2024, et assure que Marseille lui a fait signer un document afin que si le club russe réclamait une indemnité, ce serait à lui de la payer.
Après un an sans jouer, Lassana Diarra a rebondi à l’OM à l’été 2015. Alors qu’il était encore engagé pour trois saisons, l’ancien international français (35 sélections) avait vu son contrat être rompu par le Lokomotiv Moscou en août 2014, à qui il reprochait une baisse de salaire sans raison.
« Si le Lokomotiv exigeait 15 ou 20 millions, je serais responsable du paiement »
Le club russe affirmait que Lassana Diarra avait arrêté d’exécuter son contrat sans « juste cause » et lui réclamait 20M€ devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Un contentieux qui avait refroidi plusieurs clubs intéressés, notamment Charleroi, avant que le joueur passé par Arsenal et Chelsea rebondisse à l’OM.
« Personne ne fait ça dans le football ! »
« Comment j'ai signé à l'OM ? Ils m'ont fait signer un document stipulant que si le Lokomotiv exigeait 15 ou 20 millions, je serais responsable du paiement », a confié Lassana Diarra, dans un entretien accordé à El Pais. « Personne ne fait ça dans le football ! Tout le monde m'a traité comme un criminel. Même si la FIFA connaissait la vérité, elle ne voulait pas la révéler au monde entier. »