Transfert : La décision radicale d'un attaquant du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Doublure d'Ousmane Dembélé la saison dernière, Gonçalo Ramos a du se contenter de miettes lors des grands rendez-vous du PSG. Une situation qui aurait pu le pousser à quitter Paris l'été dernier, mais comme l'explique Luis Fernandez, le buteur portugais a décidé de rester malgré sa situation délicate.

Recruté pour 80M€, bonus compris, en 2023, Gonçalo Ramos peine à s'installer comme un titulaire à part entière au PSG. Et c'est encore plus compliqué depuis qu'Ousmane Dembélé a été repositionné dans l'axe. Néanmoins, Luis Fernandez assure que le numéro 9 du PSG a bien décidé de rester à Paris cet été.

Gonçalo Ramos aurait pu partir « Il aurait pu ne pas accepter ce rôle plus longtemps. Il a décidé de rester, de continuer avec le PSG. Ça dénote que ce garçon est satisfait. Il aurait pu en fin de saison demander à être prêté ou à partir », confie la légende du PSG au micro de l'After Foot sur RMC.