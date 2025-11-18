Transfert : Kylian Mbappé dit oui au PSG, le secret fuite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, quelques jours après Neymar, c’est Kylian Mbappé que le PSG réussit à recruter. Le club de la capitale a ainsi fait venir le crack français en provenance de l’AS Monaco. Un transfert que Daniel Riolo a eu l’occasion d’apprendre avant tout le monde à cause d’un dîner secret qui lui avait été révélé…

Kylian Mbappé aura donc passé 7 saisons au PSG. Aujourd'hui au Real Madrid, le Français avait rejoint le club de la capitale en 2017 en provenance de l’AS Monaco. Courtisé à l’époque par les plus grandes formations européennes, Mbappé avait donc opté pour Paris. Un transfert longtemps secret que Daniel Riolo a fini par apprendre alors qu’il était en vacances.

« Ils sont en train de manger, ça se passe bien, il va signer » Daniel Riolo a donc été l’un des premiers à être mis au courant du départ de Kylian Mbappé au PSG. Un dossier sur lequel il est revenu lors de son passage au micro de France Bleu. Le journaliste de RMC a alors raconté : « C’est le sommelier qui m’envoie un message. Le pire c’est que je ne bosse pas ce soir-là, je suis en week-end et tout. C’est le frère du sommelier qui est un ami. Il y a Kylian, son père, Vadim Vasilyev. Il dit : « c’est bon, ils sont en train de manger, ça se passe bien, il va signer » ».