Transfert imminent : L’OM fait une victime en Ligue 1 ?

Après le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et le très gros coup signé avec Igor Paixão, l’Olympique de Marseille s’apprête à boucler une nouvelle recrue en ce mercato estival. Il s’agit de Timothy Weah, qui après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain et du LOSC, serait sur le point de quitter la Juventus pour faire son grand retour en Ligue 1.

Le mercato s’emballe à Marseille. A quelques jours du début officiel de la saison de Ligue 1 , à l’ OM on semble vouloir boucler plusieurs dossiers importants. Le très attendu ailier gauche est arrivé avec Igor Paixão , tandis que l’attaque s’est également renforcée avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang , revenu moins d’un an après son départ vers l’Arabie Saoudite. Ce dernier est d’ailleurs un véritable joker, puisqu’il peut évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche.

La Juventus veut Singo pour le remplacer

Du côté de Turin, on chercherait désormais son successeur... et il pourrait venir de Ligue 1 ! D’après les informations de Tuttosport, la Juventus souhaiterait s’attacher les services d’un certain Wilfried Singo, défenseur ou latéral droit de l’AS Monaco qui ces dernières saisons est devenu l’un des leaders de l’équipe. L’international ivoirien de 24 ans connait très bien la Serie A et surtout le chef-lieu du Piémont, puisqu’il a fait ses grands débuts au Torino, avant de rejoindre La Principauté en 2023.