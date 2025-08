Mercato - OM : Le transfert à 20M€ réclamé en Ligue 1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Edon Zhegrova a refusé une prolongation et exprimé son souhait de quitter le LOSC cet été. En ce sens, il pourrait rester en Ligue 1, puisque l’OM a entamé des négociations pour le recruter. Lille attend au moins 20M€ bonus compris pour se séparer de l’international kosovar.

Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) libre et Igor Paixão (25 ans) contre 35M€ bonus compris la semaine dernière, l’OM veut encore renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la nouvelle cible de la direction marseillaise se nomme Edon Zhegrova, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le LOSC.

Négociations entre l’OM et le LOSC pour Zhegrova D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’OM a entamé des négociations avec Lille ainsi qu’avec les agents de l’ailier âgé de 26 ans, intéressé à l’idée de rejoindre Marseille. Edon Zhegrova veut partir cet été et a refusé une prolongation proposée par le LOSC, qui réclame tout de même une belle somme pour s’en séparer.