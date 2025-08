PSG : Le transfert qui affole le mercato !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe qui est allée chercher la première Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait bien ne plus être là. Car son contrat se termine dans moins d’un an et les dirigeants parisiens souhaiteraient le vendre, devant l’impossibilité de le prolonger.

Une page se tourne à Paris. Fortement voulu depuis ses débuts à seulement 16 ans, Gianluigi Donnarumma a finalement rejoint le PSG en 2021, au terme de son contrat avec l’AC Milan. Mais voilà qu’il pourrait déjà quitter le club, puisque son contrat se termine en juin prochain et pour le moment, aucune prolongation ne semble possible.

Le PSG pousse Donnarumma vers la sortie Et ça dure depuis un moment déjà ! La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que les négociations entre le PSG et les agents de Donnarumma pour sa prolongation, auraient débuté il y a 13 mois. Mais elles semblent avoir rapidement bloqué sur le volet salarial, avec l’Italien qui aurait vraisemblablement réclamé une revalorisation, tandis que les dirigeants parisiens souhaiteraient plutôt insérer des clauses spéciales liées à ses présences et ses performances. Depuis ce serait le silence total, même si le quotidien italien nous apprend que des nouveaux contacts auraient eu lieu récemment, sans grand succès toutefois.