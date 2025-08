Transfert imminent à l’OM, la presse italienne dit tout !

Passé par le Paris Saint-Germain et le LOSC, Timothy Weah serait tout proche d’un retour en Ligue 1, du côté de l’Olympique de Marseille. Après deux années à la Juventus, l’international américain devrait rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi dans le cadre d’un prêt, d’une valeur totale de 18M€.

Le début de la saison approche à grands pas et l’OM a l’intention d’être prêt. Les recrues s’enchainent depuis quelques jours à Marseille, avec notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le transfert d’Igor Paixão. Et on connait déjà le nom du prochain, puisque Timothy Weah serait tout proche de poser ses valises dans le sud de la France.