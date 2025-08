Mercato - OM : C’est signé, une recrue arrive d’Allemagne !

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’OM va accueillir un nouvel attaquant prochainement. En effet, Pablo Longoria s’est mis d’accord avec la Juventus de Turin pour le prêt avec option d’achat de Timothy Weah. L’Américain se trouve actuellement en Allemagne avec le club italien, mais il pourrait débarquer dans la soirée à Marseille.

Pour sa première saison à l’ OM , Roberto De Zerbi s’en est pas trop mal sorti. Le coach italien a terminé le championnat à la deuxième place derrière le PSG , mais la barre sera encore plus haute l’année prochaine. En effet, Pablo Longoria n’hésite pas à mettre les moyens cet été pour renforcer qualitativement et quantitativement l’effectif marseillais.

Weah est d’accord avec l’OM

Au total, déjà cinq joueurs ont rejoint pour le moment l’OM et même six prochainement. En effet, d’après de nombreuses sources, le club phocéen aurait trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour le prêt avec option d’achat de Timothy Weah. Ce dernier est donc tout proche de faire son retour en Ligue 1 après des expériences au PSG et au LOSC.