Transfert à l’OM : La prochaine recrue va coûter plus cher que prévu !

Il en aura fallu du temps, mais voilà que Timothy Weah va bel et bien poser ses valises à l’OM. Un temps bloqué par la Juventus, l’Américain a fini par voir les deux clubs trouver un terrain d’entente pour boucler son transfert. Après le PSG et le LOSC, le fils de George Weah va retrouver la Ligue 1 et les détails financiers de son arrivée à l’OM ont été révélés et on serait au-delà des 14M€ annoncés ces derniers jours.

Avec Igor Paixao, l’OM a officialisé sa 5ème recrue de l’été. Mais voilà que la 6ème serait déjà imminente pour le club phocéen. Alors que Damien Comolli avait annoncé que l’offre du club phocéen pour Timothy Weah n’était pas la bonne, tout serait rentré dans l’ordre. En effet, l’Américain va bel et bien poser ses valises à Marseille selon les informations de Fabrizio Romano.

Weah prêté avec obligation d’achat à l’OM ! Ce dimanche, Fabrizio Romano a annoncé le « Here We Go » pour Timothy Weah à l’OM. Le feuilleton est enfin résolu et le joueur formé au PSG va ainsi rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi. Une opération bouclée visiblement sous la forme d’un prêt payant de 1M€ assorti d’une obligation d’achat de 14M€.