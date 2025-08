Après Mbappé, le PSG a programmé ces deux transferts !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Pour ne pas voir Gianluigi Donnarumma partir pour 0€ le 1er juillet 2026, le club de la capitale aurait décidé de le vendre dès cet été. En parallèle, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà choisi l'héritier de l'Italien : Lucas Chevalier (LOSC).

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG , Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a un an.

Après avoir perdu Kylian Mbappé sans encaisser la moindre indemnité de transfert, le PSG refuserait de revivre le même scénario avec Gianluigi Donnarumma . Engagé jusqu'au 30 juin 2026, l'international italien quittera Paris librement et gratuitement dans un an s'il ne rempile pas d'ici là. Conscient de la situation, le PSG aurait décidé de vendre son numéro 1 dès cet été.

Chevalier est l'héritier de Donnarumma au PSG

Selon les informations de Caught Offside, le PSG et Gianluigi Donnarumma n'ont pas réussi à s'entendre pour prolonger. En effet, le gardien de 26 ans aurait refusé l'offre de 10,2M€ annuels formulée par sa direction, et ce, parce qu'une part importante du salaire est liée à ses performances et à ses apparitions. Pour ne pas faire la même erreur qu'avec Kylian Mbappé, le PSG compterait boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma d'ici la fin de ce mercato, qui est programmée le 1er septembre à 20 heures. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu aurait déjà annoncé à son gardien de but qu'il pouvait chercher un nouveau point de chute. Pour assurer la succession de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier (LOSC) serait sur le point de signer au PSG.