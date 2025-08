OM : Le transfert qui fuite à l’étranger !

Axel Cornic

Les recrues se suivent à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours, avec notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an seulement après son départ. Et la prochaine pourrait venir de Serie A, puisque Timothy Weah est annoncé toujours plus proche d’un transfert en provenance de la Juventus.

Le prochain coup de l’été est annoncé. Après le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et le transfert d’Igor Paixão, l’OM serait sur le point de boucler l’arrivée d’une nouvelle recrue en ce mercato estival. La presse française comme italienne annonce depuis quelques heures un accord tout proche pour Timothy Weah, ancien latéral ou ailier droit du PSG et du LOSC, qui évolue depuis 2023 à la Juventus.

« Il veut aller à Marseille » Il y a quelques jours déjà, le ton était donné avec la déclaration du directeur général du club turinois. « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée » a annoncé Damien Comolli, sur Sky Sport Italia. « L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate. J'ai discuté avec le joueur pour l'encourager à envisager d'autres offres ».