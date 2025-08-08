Transfert : «Il veut rejoindre l’OM», le coup de froid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM s’est bien renforcé offensivement, d’autant que Timothy Weah peut également évoluer dans ce secteur. Mais voilà que le club phocéen pourrait ne pas en avoir fini avec son recrutement en attaque. En effet, Edon Zhegrova est également dans les petits papiers phocéens. Et si le Kosovar du LOSC souhaite signer à l’OM, c’est loin d’être évident.

En recrutant Igor Paixao, l’OM a enfin trouvé le penchant de Mason Greenwood. Désormais, dans les couloirs, le club phocéen est bien armé. Mais qu’en est-il des doublures ? Derrière le numéro 10 anglais, une place semble libre. Elle pourrait ne pas le rester d’ici la fin du mercato. En effet, l’OM s’intéresserait à Edon Zhegrova. En instance de départ au LOSC, le Kosovar se verrait d’ailleurs bien poursuivre sa carrière à Marseille, alors que son transfert devrait tourner autour des 20M€.

« Dire que Zhegrova est proche non » Direction donc l’OM pour Edon Zhegrova ? Fabrice Hawkins est venu jeter un froid à ce sujet. En effet, lors de l’After Mercato de RMC, le journaliste a expliqué concernant le Kosovar : « Zhegrova ? Dire qu'il est proche de l'OM, c'est prématuré. Ce qu'on peut vous dire c'est qu'il veut rejoindre l'OM, il y a eu des échanges avec les dirigeants de l'OM. Maintenant, il faut trouver un accord entre l'OM et Lille. Et ça, on en est encore très loin, il n'y a pas vraiment de discussion entre les deux clubs. On sait que Lille va demander une somme importante autour de 20M€ pour un joueur qui a moins d'un an de contrat. Dire que Zhegrova est proche non, dire qu'il fait partie d'une short-list et que l'OM le suit oui ».