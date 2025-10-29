Transfert historique : L'OM va refaire le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM réalisait un très gros coup en recrutant Igor Paixao pour environ 35M€, bonus compris, ce qui en fait le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. Fort de cette expérience, Medhi Benatia pourrait retenter en coup similaire du côté du Feneyoord, toujours avec un ailier.

Hyper actif l'été dernier lors du mercato, l'OM a notamment réussi à boucler le transfert d'Igor Paixao. Après de longues négociations avec Feyenoord, l'ailier brésilien a débarqué à Marseille pour environ 35M€, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen.

L'OM négocie encore un transfert avec Feyenoord Et les Marseillais pourraient bien retenter un coup similaire. En effet, selon les informations d'AfricaFoot, l'OM s'intéresserait à Anis Hadj Moussa. Comme Igor Paixao, l'international algérien évolue au poste d'ailier au Feyenoord, mais son prix est moins élevé puisque 20M€ devraient suffire pour s'attacher ses services. Et comme pour Igor Paixao, l'OM devra rivaliser avec un club anglais. Alors que Leeds était dans le coup pour le Brésilien, c'est Liverpool qui souhaite recruter Anis Hadj Moussa.