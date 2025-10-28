Mercato : L'OL annonce déjà des discussions !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Afonso Moreira sera titulaire mercredi pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC, l’OL pourrait de tout de même recruter afin de compenser la blessure de Malick Fofana. Présent ce mardi en conférence de presse, Paulo Fonseca a indiqué que des discussions en ce sens étaient en cours afin de trouver des solutions.

Déjà privé d’Ernest Nuamah, gravement blessé au genou depuis le mois d’avril, l’OL doit maintenant composer sans Malick Fofana. Touché à la cheville dimanche lors de la victoire face à Strasbourg (2-1), l’ailier âgé de 20 ans sera absent pendant trois mois et pourrait donc revenir en même temps que le premier nommé.

Moreira va enchaîner face au Paris FC Présent ce mardi en conférence de presse, Paulo Fonseca a indiqué qu’Afonso Moreira, buteur après son entrée en jeu à la place de Malick Fofana dimanche, serait titulaire mercredi contre le Paris FC, mais que l’OL pourrait tout de même profiter du mercato pour recruter.