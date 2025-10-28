Transfert à l'OL : Le crack qui régale le RC Lens !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le marché des transferts est actuellement fermé, ça n'a pas empêché le RC Lens d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur récemment. En effet, les Sang et Or ont accueilli Erawan Garnier, jeune joueur offensif de 19 ans, en provenance de l'Olympique Lyonnais. Connaissant déjà sa recrue, Pierre Sage en a dit plus sur le nouveau joueur de Lens.

Cela fait quelques jours maintenant qu'un nouveau joueur prometteur a rejoint le RC Lens. Recruté à l'OL, Erawan Garnier a signé chez les Sang et Or. « Un nouvel Artésien entre en scène ! Joueur de couloir percutant et fin techniquement, Erawan Garnier (19 ans) rejoint le Racing en provenance de l’Olympique Lyonnais. Doté de qualités de dribble et d’une bonne vision du jeu, l’international thaïlandais U23 s’engage avec le club sang et or jusqu’en 2027 », pouvait-on lire dans le communiqué du RC Lens.

« Il a énormément de gaz, il va très vite et enchaîne les efforts » Ce lundi, en conférence de presse, Pierre Sage a fait les présentations avec le nouveau joueur du RC Lens. L'entraîneur des Sang et Or a alors fait savoir concernant Erawan Garnier : « Je l’ai eu en U16 à l’OL. C’est un profil assez polyvalent. Il peut jouer attaquant, en soutien, excentré, piston… Il a énormément de gaz, il va très vite et enchaîne les efforts. Il peut jouer à droite comme à gauche. Il peut s’ouvrir des perspectives rapidement dans un effectif. C’est un joueur à l’image d’Anthony Bermont. Je suis très content qu’il puisse entrer tranquillement dans le club avec la réserve. Si ses performances sont positives, bien évidemment, il viendra avec nous. Mais ça prendra le temps que ça prendra ».