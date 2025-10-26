«Un joueur de très haut niveau» : Le gros coup du RC Lens au mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour en Ligue 1 l’été dernier, Florian Thauvin fait le bonheur du RC Lens et de son entraîneur. Pierre Sage a salué l’apport du champion du monde 2018, aussi bien sur le plan sportif qu’en dehors du terrain. Un « joueur de très haut niveau » qui permet aux Sang et Or de revoir leurs ambitions à la hausse.

Au lendemain de la victoire de son équipe face à l’OM (2-1), Pierre Sage était de passage dans l’émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche. L’occasion pour l’entraîneur du RC Lens d’encenser le gros coup des Sang et Or lors du dernier mercato : Florian Thauvin.

« C'est un joueur de très haut niveau » « C'est un joueur de très haut niveau. Cela génère une forme de contagion très positive pour ses partenaires. Il apporte aussi cette approche du haut niveau dont certains avaient besoin pour faire cette bascule entre une bonne saison et une très bonne saison », a confié Pierre Sage.