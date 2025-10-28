Clash avec une légende : L'OM tente un gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses en prévision du mercato d'hiver, l'OM pourrait profiter d'une situation particulière au Feyenoord où Anis Hadj Moussa serait en froid avec son entraîneur Robin Van Persie. L'occasion pour Medhi Benatia de tenter de recruter le jeune ailier algérien.

Bien que très actif durant le précédent mercato estival, l'OM ne compte pas en rester là et prépare déjà un premier coup pour le mois de janvier. Comme l'hiver dernier, le club marseillais espère bien frapper encore très fort pour renforcer son effectif.

L'OM dans la course pour Anis Hadj Moussa Dans cette optique, l'OM s'intéresserait notamment à Anis Hadj Moussa selon les informations d'Africa Foot. Du haut de ses 23 ans, l'ailier algérien réalise un très bon début de saison du côté du Feyenoord où son contrat court jusqu'en 2030. Avec 4 buts en 9 apparitions en Eredivisie, Anis Hadj Moussa s'impose même comme l'un des joueurs phares de son équipe.